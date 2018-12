Alioune Sarr, Président du CNG: « Nous avons deux ans pour booster la lutte » Alioune Sarr va diriger le Comité national de gestion de la lutte (CNG) pour les deux prochaines années. Installé hier (avec son bureau), il a décliné sa feuille de route.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

C’est désormais officiel, Alioune Sarr est installé à son poste de président du Cng pour un mandat de deux ans. Devant le ministre des Sports, Dr Sarr a décliné les grands axes de son programme.



« Encore une fois, je tiens à rendre grâce à Allah. Nous remercions l’Etat du Sénégal, à travers son ministre des Sports qui a renouvelé sa confiance en nous pour rediriger le Cng. Aujourd’hui, nous pouvons dire que le travail doit recommencer et doit mieux commencer », a déclaré Alioune Sarr.



Alioune Sarr ambitionne de donner un second souffle à la lutte. « Nous avons deux ans encore pour booster la lutte sénégalaise. Nous avons deux missions. L’une est nationale. Elle consistera à améliorer ce qui existait. Il s’agit de la lutte traditionnelle sans frappe, la lutte olympique, la lutte avec frappe et le beach wrestling.



L’autre mission est internationale. Par le biais de ma modeste personne, la fédération internationale nous a confié le développement de la lutte africaine à travers le monde. Je suis aussi le 1er vice-président des déclarations francophones de lutte. J’ai confiance en l’équipe. Je la connais car je la fréquente depuis des années. Nous sommes convaincus qu’avec la volonté divine, nous atteindrons nos objectifs », a-t-il dit, rapporte l’As quotidien.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos