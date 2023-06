Alioune Sarr sur la suspension du signal de Walf Tv : « En bridant, on bride en même temps la liberté d’opinion, d’expression et le pluralisme »

Interpellé sur la coupure du signal de la télévision du groupe Walfadjri par les autorités pour un mois, Alioune Sarr a vigoureusement condamné cette mesure. « Je condamne vraiment le fait de suspendre le signal d’une radio ou d’une télévision, parce qu’en réalité, en bridant la liberté de presse, on bride en même temps la liberté d’opinion, d’expression et le pluralisme », a-t-il déploré avant de marteler. « Ce n’est pas acceptable, nous sommes en train de revenir en arrière et ça, ce n’est pas bon. On ne doit pas affaiblir un des piliers de la démocratie parce qu’autant on parle du pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, pouvoir législatif, aux États-Unis, la presse incarne le 4e pouvoir mais aussi le pouvoir ».

SudQuotidien.sn

Ndèye Fatou Kébé