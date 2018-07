Alioune Thiam, DRH de la Rts: « le non-versement des cotisations à l’IPM est dû à un problème de trésorerie »

Apres les accusations des syndicalistes, la direction générale de la RTS a réagi par la voix du directeur des Ressources humaines Alioune Thiam, pour remettre les pendules à l’heure. Concernant les parcelles, ce dernier soutient que le dossier est presque bouclé, même s’il reconnait un retard dû à des procédures administratives liées à un changement de directeur au niveau du service chargé de gérer le dossier.



Pour M. Thiam, les arriérés de cotisation à l’IPM qui s’élèvent à 150 millions FCFA sont dus à des problèmes de trésorerie. « Nous payons, aussi à côté, les salaires et le primes annuelles d’intéressement et de la coupe du monde. A cette date, il y a un échéancier de paiement qui a été mis en place et un montant a été avancé. C’est pourquoi, on ne parle plus de 150 millions FCfa, mais de près de 80 millions ».









L’As