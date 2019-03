Alioune Tine : « Macky Sall doit libérer Khalifa Sall et ceux qui ont été arrêtés lors de l’élection » L’élection présidentielle passée, Macky Sall réélu selon les résultats provisoires, l’heure est désormais à la « réconciliation, au dialogue pour réformer le Sénégal », selon Alioune Tine. « Il y a une nécessité de libérer Khalifa Sall et tous ceux qui ont été arrêtés lors de cette élection », a affirmé l’ancien patron de la RADDHO sur la RFM, invitant l’opposition à reconnaître sa défaite. Alioune Tine a plaidé un apaisement de l’espace politique et du climat social.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mars 2019 à 16:35 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos