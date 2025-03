Alioune Top a fauté, mais il ne saurait être ethniciste : Plaidoyer pour la clémence ! Par Ibrahima Khalil Dieng. À Koungheul, terre de brassage culturel et de coexistence harmonieuse, l’ethnicisme n’a jamais eu sa place. Dans ce contexte, il est inconcevable qu’un fils du Bambouck comme Alioune Top soit assimilé à une idéologie communautariste. S’il a commis une erreur de communication, elle ne saurait remettre en cause son attachement aux valeurs de tolérance et de vivre-ensemble qui caractérisent notre terroir. Aujourd’hui, en ce mois béni de Ramadan, j’en appelle à la clémence et au pardon, afin qu’il puisse retrouver la liberté et réintégrer sa famille, endeuillée par son absence.

Koungheul, ville miniature et melting-pot est le bastion par excellence de la cohabitation communautaires. Fondée au XIe siècle par les mandingues qui demandèrent à tout le monde de venir habiter d'où l'origine de son nom, Koungheul est l'une des rares localités du Sénégal où vous verrez un fils de sérère qui ne saurait prononcer une phrase dans sa langue maternelle, s'exprimer en poular académique, un toucouleur qui parle "fana-fana" et vice-versa .



À Koungheul, il est difficile voire impossible de distinguer qui est haal poular, qui est Mandingue, Maure, Koniadji, Bassary, Sérère, Manjack, Wolof et j'en passe. De "Gad ga" à Bamba Modou Koura, l'unique ethnie qui prévaut, chez nous, c'est d'être fils du Bambouck.



Suite à cette brève présentation de notre chère Koungheul natale, vous conviendrez donc avec moi que l'ethnicisme n'y a pas sa place. De même, le peuple qui l'habite dont notre frère Alioune TOP, a le sang de la cohabitation dans la diversité qui coule dans ses veines et ne saurait en aucun cas être ethniciste. Toutefois, s'agissant de la faute de communication, elle est sans doute établie.

Mais l'erreur étant humaine, le pardon, l'indulgence et la Clémence sont aussi humains voire humanitaires.



De par ma modeste voix, en ma qualité de fils d'un terroir arc-en-ciel où la langue ne fait pas la différence et surtout fils de sérère ce qui m'octroie un droit de royauté vis-à-vis de mes parents haal poulars ...., je m'incline devant cette belle communauté pour solliciter leur pardon et devant la justice de mon pays pour requérir sa clémence. Alioune a fait une erreur en voulant informer, mais le TOP que je connais ne peut pas être ethniciste.



En ce mois béni du ramadan nous lui souhaitons de retrouver rapidement la liberté et d'aller terminer sa pénitence aux côtés de sa petite famille jadis attristée par son absence.



Free Alioune Aliou Top



