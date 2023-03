Allées du Centenaire : Le Boulevard retrouve sa jeunesse

Les Allées du Centenaire ou, plutôt, le Boulevard du Général de Gaulle ont retrouvé vraiment une seconde jeunesse. Les lieux offrent aux passants et aux riverains un décor féérique, qui semble taquiner les Champs Elysées de Paris. L’avenue dont les Américains disent qu’elle est la plus belle au monde fait de Paris, une destination courue par les touristes du monde. Chez nous aussi, les Allées du Centenaire sont bien aménagées avec un décor fleuri, des trottoirs peints en rouge et blanc. Une beauté visuelle qui séduit tous les passants. Les ouvriers sont à pied d’œuvre toute la journée malgré la chaleur du ramadan. Certainement les consignes sont claires.



D'aprés "Le Témoin", les Allées du Centenaire doivent être prêtes pour le défilé du 4 avril qui revient en grand format. Au rythme des travaux, le rendez-vous du 4 avril sera respecté, pour une fête de l’indépendance qui sera la dernière du deuxième mandat du président. Que voulez-vous, Macky Sall veut s’offrir un défilé digne de ce nom. On ne sait jamais si ce ne sera pas le dernier défilé qu’il préside en tant que chef suprême des Armées, puisque le défilé du 04 avril 2024 devrait se faire en principe après l’élection présidentielle de 2024. Seul Dieu, le vrai détenteur du pouvoir éternel, sait !