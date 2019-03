Accueil Envoyer Partager sur facebook Allemagne: Le chien d'une famille saisi par les huissiers pour recouvrer ses dettes Rédigé par La rédaction de leral.net le 4 Mars 2019 à 10:32

Le chien d’une famille de la ville d’Ah­len en Alle­magne, a été saisi par les huissiers de justice en novembre dernier. Le canidé a ensuite été vendu sur eBay. La nouvelle propriétaire réclame des indemnités à la ville, car depuis l’acquisition, le chien a eu de multiples problèmes de santé, rapporte BBC News.



Des problèmes gardés secrets

Un peu moins de 800 euros. C’est à ce prix que Michaela Jordan a acheté le carlin, Edda, sur le site web de ventes aux enchères, soit la moitié de ce qu’elle s’attendait à débourser pour un chien de race.



Si au départ elle a été méfiante du prix particulièrement bon marché, un coup de fil au vendeur l’a rassurée. En effet, un employé de l’administration de la mairie lui a assuré qu’Edda était mise en vente sur le site, uniquement pour payer la dette que ses anciens propriétaires devaient à la ville.



L’ancienne propriétaire a rapporté aux médias allemands qu’en novembre dernier, deux huissiers​ se sont présentés à son domicile à la recherche d’objets de valeur. Leur attention se serait dans un premier temps portée sur le fauteuil roulant de son mari mais ils auraient finalement arrêté leur choix sur le chien familial, car le fauteuil roulant ne leur appartenait pas. Le porte-parole d’Ah­len, Frank Merschhaus, a réfuté cette information, qu’il a qualifiée de « rumeur perverse ».



Une saisie regrettable mais légale

Mais depuis que la chienne a trouvé un nouveau preneur, elle n’a cessé d’avoir des complications médicales et a même failli perdre la vue. Aucun de ses problèmes de santé n’aurait été mentionné avant la transaction.



Sa nouvelle maîtresse, qui a le sentiment de s’être fait arnaquer, demande à la ville de l’indemniser à hauteur de 1.800 euros. La ville a déclaré que « l’incident fera l’objet d’une enquête approfondie » et que l’utilisation d’un compte eBay privé pour la vente d’un être vivant, sera également examinée.



De son côté, l’ancienne propriétaire du carlin déplore la tournure des événements, bien qu’elle concède que cette saisie regrettable est tout à fait légale.











