Aller-retour Dakar- Podor par avion, pour récupérer sa carte d’électeur oubliée: Aïssata Tall Sall a failli rater le vote

Constatant qu’elle était dans l’impossibilité d’accomplir son acte civique, confie-t-elle, elle a pris un avion pour retourner à Dakar récupérer le sésame.



«J’avais l’habitude de voter très tôt. Mais vous constaterez que cette fois-ci, je suis venue un peu vers midi pour voter. La raison ? Je suis rentrée, hier soir (dimanche, Ndlr) un peu tard dans la nuit, car j’étais en voyage hors du pays. Lorsque je suis rentrée, j’ai continué directement sur Podor. Arrivée sur place, j’ai constaté que j’avais malheureusement oublié ma carte d’électeur à Dakar et j’ai pris un avion pour aller la récupérer et ensuite, revenir à Podor », détaille Aïssata Tall Sall à la sortie du bureau de vote.



Avant de s’empresser d’ajouter : « Je viens d’accomplir mon devoir citoyen à Podor où se tourne une page de ma vie politique locale, après douze ans à la tête de la Mairie. Je souhaite bonne continuation à l’équipe entrante et l’exhorte à être au service des Podorois ».