Alliance PDS-APR : Tidiane Mansake Tamba s’oppose et démissionne du parti Les démissions se multiplient au sein du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Tidiane Mansake Tamba, Secrétaire général adjoint de la section communale de Kolda, a annoncé son retrait de toutes les instances du parti. Selon lui, cette décision est motivée par une divergence avec la direction du PDS, en raison de l’alliance conclue avec l’Alliance pour la République (APR) en vue des élections législatives du 17 novembre.

"Chers amis et frères,



Je vous informe de ma démission de toutes les instances du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à compter de ce jour.



Ce choix, pris après mure réflexion, est motivé par une divergence majeure que j’ai avec notre formation politique suite à la décision de nouer une alliance avec l’Alliance pour la République (APR) pour les élections législatives du 17 novembre.



En effet, je me suis engagé dans le Pds en 2013 suite au démarrage, par le régime incarné par Macky Sall de 2012 à 2024, de la traque des biens mal acquis qui avait ciblé alors mon ancien patron en l’occurrence mon frère karim Maissa Wade.



Pour avoir travaillé pendant des années dans la loyauté et mesuré à sa juste valeur les efforts qu’il fournissait pour le développement du Sénégal, j’étais persuadé que les accusations portées contre lui étaient fausses et avaient pour unique but d’humilier le Président Abdoulaye Wade et sa famille.



Cet engagement m’a valu 12 ans de carrière professionnelle mouvementée marquée par des blocages dictés par la volonté des tenants du pouvoir de me pousser à renier mes convictions.



Aujourd’hui, l’histoire m’a donné raison, parce que le bourreau d’hier, en l’occurrence Macky Sall est devenu l’ami de la victime à travers une alliance politique qui ne cadre pas avec notre perception de la vie politique.



Chers amis et frères, à la lumière de toutes ces péripéties, j’ai pris l’engagement de me consacrer exclusivement à ma carrière professionnelle, plus spécifiquement au développement du secteur aussi stratégique des Transports aériens, ma famille et au développement de mon terroir, Kolda, cette ville qui m’a vu naitre et qui attend toujours son décollage économique avec notamment ses multiples potentialités économiques.



J’ai des regrets pour mes militants du Fouladou et mes frères et sœurs avec qui j’ai mené des combats pour la démocratie et l’élargissement des base de cette formation libérale.



Je voudrais pour terminer , du fond du cœur remercier l’ensemble des responsables de la Fédération nationale des cadres Libéraux et la Fédération Départementale du PDS et la Section communale de KOLDA.



Tidiane Mansake TAMBA

.Secrétaire chargé de la l’Information et de la Communication du FMCL

. Secrétaire général Adjoint de la Section communale du PDS de KOLDA

. Président du Mouvement des CAP 21

. Ancien candidat à la Mairie de KOLDA



Vive la République !

Vive le Sénégal !"







