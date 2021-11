Alliance Pour la Paix et le Développement APD tire sur l’opposition: Non à la tentative d'insurrection. Communiqué : Notre parti l'Alliance pour la Paix et le Développement que dirige le Président Thierno Lô,ne saurait se taire et c'est en toute lucidité que nous avons choisi d’être des apôtres de la paix comme vecteur de développement, dans la stabilité sociale.



Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 11:00 | | 1 commentaire(s)|

Nous sommes absolument convaincus, que notre pays ne peut se payer le luxe de détruire de la main gauche ce que nous avons bâti de la main droite, dans l’opiniâtreté de l’effort soutenu, guidés par l’amour de nos enfants.



Que personne ne vienne nous parler de sacrifices de leurs jeunes vies, pour détaler, se mettre à l’abri dès que les lacrymogènes tonnent. Nous préférerions tomber à leur place. Mais, nous préférons que personne ne tombe.



Mourir sans savoir pourquoi, est la pire malédiction. Que Dieu nous en préserve et nous donne le bonheur de voir nos enfants grandir, entreprendre et réussir.



Nous voulons avec notre allié le Président Macky Sall et sa majorité BBY, donner une chance à la chance de réaliser nos rêves. Nous sommes assez responsables, et savons qu’il ne faut pas changer les règles du jeu durant le jeu. C’est entre deux manches qu’il faut faire le bilan de la première marche et changer les règles que l’on juge obsolètes.



Les manches sont, par excellence, les élections, respiration démocratique!

Nous savons que la démocratie est un long processus, toujours à parfaire. Pour l'encadrer, nous avons adopté par référendum, une constitution, notre loi fondamentale, et nous ne pouvons la jeter aux orties, au nom d’intérêts particuliers.



De beaux parleurs, matamores devant l’éternel, veulent nous convaincre que les seules personnes sensées sont eux- mêmes et que nos règles ne sont pas bonnes. Hélas, ce sont nos lois issues du génie de notre peuple.



Et nous les respectons, nos lois !



Trop contraignantes à leur goût, ils veulent mettre la rue à feu et à sang, pour que meurent nos enfants tandis que les leurs sont à l’abri, au loin. Nous Disons Non !



Non pour que vivent nos enfants.

Non pour que règnent la paix et la concorde.

Non pour bâtir une cité de plus en plus prospère avec le Président de notre coalition.

Non car notre sainte alliance est un instrument de paix, un levier pour atteindre le développement pour ne pas dire l'émergence. Non à la tentative d'insurrection.



Dakar le 12 novembre 2021



