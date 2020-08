Aly Ngouille Ndiaye; "Les jeunes constituent des vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et ces derniers en meurent".

« Seuls 10 malades âgés de moins de 40 ans sur plus de 6000 malades sont décédés», a révélé le ministre de l’Intérieur. Selon Aly Ngouille, la signification est simple : « Les jeunes constituent des vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et ces derniers en meurent ».



Il estime ainsi que l’heure est pour les jeunes à la prise de conscience et à la responsabilité.

Leral.net



