Aly Ngouille Ndiaye à Thierno Alassane Sall: « Soyons honnête ! La république, c’est du sérieux !»

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 11:59

Mon cher Thierno, J’ai relevé des irrégularités dans vos propos :



1) le 19 janvier 2012, MACKY n’était pas encore PRÉSIDENT de la république, ALY NGOUILLE NDIAYE ne peut pas à cet effet présenter un rapport au Conseil des ministres.



2) ce rapport dont vous avez fait mention, n’avait jamais fait l’objet de présentation lors d’un Conseil des ministres. Le décret d’approbations a été signé par le PRÉSIDENT SALL ET LE PM ABDOUL MBAYE en date du 19 juin 2012. Or, pendant tous le mois de juin, tous les conseils des ministres ont été délocalisés et les projets suivants ont été adoptés: 07 juin 2012, conseil des ministres tenu à Saint-Louis—-› 1er CM délocalisé sur les textes législatifs et réglementaires: le conseil a examiné et adopté le projet de décret portant création et fixant le statut et les règles d’organisation et fonction de l’ISEP/Thiès. 14 juin 2012, Conseil des ministres tenu à Kaolack—-› 2é CM délocalisé sur les textes législatifs et réglementaires: le conseil a examiné et adopté le projet de loi des finances rectificatives pour l’année 2012. 21 juin 2012, Conseil des ministres non tenu, S.E le PR Sall était absent du pays pour avoir été à la conférence des Nations-Unies sur le développement durable RIO+20 au Brésil du 20 au 22 juin 2012. 27 juin 2012, Conseil des ministres tenu à Ziguinchor—-› 3é CM délocalisé; sur les textes législatifs et réglementaires: le conseil a examiné et adopté le projet de loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques.



Soyons honnête! La république, c’est du sérieux !

