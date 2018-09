Aly Ngouille Ndiaye aux Commerçants de Petersen: "On ne peut pas exercer une activité dans n’importe qu’elle conditions"

Un incendie a ravagé avant-hier tard dans la soirée le marché de la gare routière de Petersen, sis au Plateau. Accompagné du préfet de Dakar, le Ministre de l’Intérieur s’est rendu sur les lieux pour constater les dégâts.



Aly Ngoouille Nidaye a notamment déploré l’occupation anarchique de l’espace par les commerçants. « C’est triste et aujourd’hui, nous avons certes une part de responsabilité au niveau de l’Etat. Mais, les commerçants aussi, ont une part de responsabilité. Parce qu’on ne peut pas aujourd’hui, dans n’importe quelles conditions, exercer une activité. Il faut aussi que ces gens-là, acceptent que l’activité de commerce doit être exercé dans des endroits qui obéissent à une certaines réglementation », a soutenu M. Aly Ngouille Ndiaye.



A en croire, le Ministre de l’intérieur, le problème est que les occupations anarchiques causent beaucoup de problèmes. «Les sapeurs-pompiers se sont battus toute la nuit, mais peut être que s’il n'y avait pas la pluie, ça allait être plus dangereux. Ce qui s’est passé doit nous pousser à revoir l’organisation autour des marchés pour éliminer les causes d’incendies. A côté de cela, on va peut-être avoir un autre chantier avec les collectivités locales pour voir comment est-ce qu’on peut restructurer tous ces marchés pour au moins, quand ce genre de sinistre arrive, pouvoir rapidement le maîtriser », a indiqué le Ministre.



Pour terminer M. Aly Ngouille Ndiaye a informé que « nous sommes venus constater sur le terrain ce qui s’est passé hier, parce que dès qu’il y a eu le feu, le préfet nous a avisé. Et lui, il a pratiquement passé la nuit ici jusqu’après 3 heures du matin. C’est à cette heure-là qu’il nous a envoyé un message pour nous signaler que le feu est maîtrisé et qu’ils ont perdu beaucoup de marchandises. Je pense qu’a ce stade-là, il faut d’abord leur donner tout le réconfort qu’il faut. Nous ne sommes pas à l’origine de cet incendie et peut être qu’eux aussi, ne sont pas volontairement a l’origine ».



Le Témoin





