Aly Ngouille Ndiaye, candidat à la Présidentielle 2024 : «Je ne regrette pas mon départ du gouvernement» « Que les lois de ce pays soient respectées, c’est tout ce que les Sénégalais demandent avec la participation de tous les candidats. Et je prends le pari avec vous que le candidat de l’APR, Amadou Ba, n’ira pas au second tour », a soutenu l’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Qui dit ne pas regretter son départ du gouvernement.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Décembre 2023 à 09:39

« Je ne serais pas surpris qu’Amadou soit éliminé au premier tour. Nous avons dépassé la question pourquoi je n’ai pas accepté d’accompagner le candidat de Benno. Ce n’est plus important. Je pense que j’ai été très clair en déclarant ma candidature pour la présidentielle 2024.



Nous sommes dans un pays démocratique. Chacun est libre de se présenter à des élections. Nous ne sommes pas en monarchie. Nous avons déposé notre candidat au Conseil constitutionnel », a déclaré l’ancien ministre de l’Agriculture lors de l’émission « Faram Facce » de ce mercredi 27 décembre 2023 sur les antennes de la Télévisions Futurs Médias (TFM)



« Je ne regrette rien du tout d’avoir démissionné. J’ai repris ma liberté pour demander le suffrage des Sénégalais.» explique le maire de Linguère. S’exprimant sur l’affaire Me Moussa Diop avec les fameux diamants, le candidat déclaré dit laisser l’affaire entre les mains de la justice.



« Il (Ndlr: Me Moussa Diop) avance qu’on a octroyé un permis de recherche destiné à Mimeram. Et que c’est moi même qui ai signé la lettre. Ce sont des accusations gratuites. C’est pourquoi j’ai porté plainte pour diffamation. Parce que d’abord, je n’ai pas écrit cette lettre ni accordé ce permis de recherche. J’ai produit un communiqué sur l’affaire. J’ai été clair. Le reste maintenant, comme l’affaire est pendante devant la justice, laissons la justice faire son travail. S’il ne regrette passes propos, ça le concerne. Je n’ai aucun commentaire à ajouter », a conclu M. Ndiaye



Le Témoin



