Amadou Bâ : "Pour brouiller les repères informationnels, sont supprimées ou discréditées dans certains médias et dans les réseaux sociaux, les informations pouvant..."

" Avant-hier, j’ai visité le chantier du BRT, le spectacle est affligeant. Il en est de même pour l’Université, ce temple du savoir dont les espaces académiques ont été profanés. Le préjudice économique, financier, émotionnel et réputationnel subi par la Nation, est inestimable ", a regretté d'emblée le Premier ministre face à la presse.



" Nous condamnons sans réserve, toute forme de violence, de vandalisme et de destruction. Ces actes ne peuvent en aucun cas être justifiés ; ils ne font qu'aggraver les tensions et peuvent engendrer des divisions au sein de notre société ", a-t-il ajouté.



Pour lui, les manifestations violentes observées traduisent, " une entreprise de déstabilisation, qui a commencé avec une cyberattaque et s’est poursuivie par des tentatives malveillantes de destruction et de sabotage d’infrastructures vitales et essentielles pour notre pays : dépôts de carburant, usine d’eau, centrale électrique, etc ".



M. Bâ de révéler qu'il existe plusieurs éléments factuels qui suggèrent des indices graves et concordants de l’existence d’une stratégie, " de manipulation, visant à commettre des infractions contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire national ".



En effet, souligne-t-il, " de façon graduellement préméditée et pour brouiller les repères informationnels, sont supprimées ou discréditées dans certains médias et dans les réseaux sociaux, les informations pouvant créer un système de référence authentique, et permettre la comparaison et l’expression du sens critique ".



Ainsi, " si nous n’y prenons garde, les remparts de la démocratie et de la liberté citoyenne vont s’effondrer les uns après les autres, sous l’effet d’une stratégie pernicieuse de manipulation, élaborée et mise en œuvre par les partisans des théories insurrectionnelles.



Face à cela, le Gouvernement se dit être déterminé à faire la lumière sur les événements récents et à traduire en justice tous ceux qui ont commis des actes répréhensibles. Nous nous engageons résolument à ce que toutes les personnes impliquées dans ces violences, répondent de leurs actions ".