Amadou Bâ à Mamadou Lamine Diallo : « on doit éviter ces débats sur les nationalités, les races au Sénégal »

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Mars 2018

Le député Mamadou Lamine Diallo ne badine pas avec la double nationalité. « Je voudrais que le ministre de l'économie et des Finances fasse une déclaration sur l’honneur pour nous dire qu’il a la nationalité sénégalaise. Si vous ne le faites pas, je vais avoir un doute », a-t-il gentiment mis au défi l’argentier de l’état, hier, à l’assemblée nationale.



Amadou Bâ était présent pour le vote de la loi 29/2017 portant modifications de certaines dispositions du code général des impôts. Comme il a pu le faire avec le Premier ministre en septembre 2017, lors de la déclaration de politique générale, le député estime que ceux qui occupent des hautes fonctions publiques doivent être exclusivement sénégalais.



Le principal intéressé s’est chargé de lever tout équivoque. « Je suis né à grand-Dakar. J’ai fait l’école coranique, l’école primaire publique, le lycée public, l’université de Dakar, L’ENAM. Je n’ai jamais vécu hors du Sénégal plus de six mois. Je n’ai aucune autre nationalité de la sous-région ou de quelque autre pays que ce soit. On doit éviter ces débats sur les nationalités, les races, les ethnies, dans un pays comme le Sénégal qui vit en harmonie. Préservons le vivre ensemble de la plus belle des manières », s’est défendu Amadou Bâ.

Enquête

