Le Sénégal ‘’particulièrement préoccupé par la situation catastrophique à Gaza’’, selon le président Bassirou Diomaye Faye

Le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré, samedi, à Banjul, que le Sénégal était ‘’particulièrement préoccupé par la situation catastrophique à Gaza”, dénonçant ”le regard indifférent de la communauté internationale”, ”l’inertie du Conseil de Sécurité” et le ”mépris des règles humanitaires les plus élémentaires’’.



La diplomatie sénégalaise s’est toujours affichée auprès des Palestiniens. Le pays préside le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien créé en novembre 1975 par les Nations unies.



”En tant que président nouvellement élu du Sénégal”, un membre fondateur de l’OCI, M. Faye a assuré à ses pairs, de ‘’’l’ancrage continu’’ de son pays au sein de l’organisation, ‘’dans un esprit de solidarité et de fraternité islamiques’’.



Selon les éléments de son intervention dont l’APS a eu connaissance, il a renouvelé ‘’le soutien indéfectible du Sénégal aux revendications légitimes de nos frères et sœurs palestiniens, pour un Etat viable et souverain, avec Jérusalem Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies’’.



Bassirou Diomaye Faye a appelé à ‘’une mobilisation plus conséquente de la Oummah islamique pour un cessez le feu immédiat à Gaza et la solution à deux Etats, seul gage d’une paix durable dans la région’’.



Par ailleurs, le président sénégalais a estimé qu’il était ‘’important que l’OCI et les Etats membres renforcent, par ailleurs, la diffusion des valeurs authentiques de l’Islam, religion qui prône la modération, le savoir, le savoir-faire et le savoir être’’.



Le 15e Sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) se tient au Centre de conférences international Dawda Kairaba Diawara sur le thème : ‘’”Renforcement de l’unité et de la solidarité par le dialogue pour le développement durable”.



De nombreuses voix se sont élevées, à l’ouverture de la rencontre, pour condamner les exactions israéliennes dans la bande de Gaza et rappeler le droit des Palestiniens à un Etat souverain.



Aps