Amadou Ba mobilise ses soutiens aux Parcelles Assainies : Les femmes de la coalition ‘’Jamm Ak Njarin' lui promettent la victoire Dans le cadre des préparatifs des élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre prochain, Amadou Ba, chef de l'opposition sénégalaise, a organisé une mobilisation d'envergure dans son fief aux Parcelles Assainies. Il était accompagné d'une délégation comprenant d'anciens ministres tels que Mme Ndèye Saly Diop Dieng, Oumar Sow et Birima Ndiaye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024

Selon la note d’information reçue, Amadou Ba a tenu une audience avec les imams, les notables et les femmes de la localité, marquant un moment fort de rassemblement. La rencontre, organisée à la Maison des Parcelles Assainies, a été caractérisée par une affluence massive, notamment de la part des femmes, soulignant ainsi l'ampleur de la mobilisation.



Mme Mbathio Niakhasso, membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), a ouvert les discussions en souhaitant la bienvenue à Amadou Ba et à sa délégation. Elle a assuré que les femmes sont pleinement engagées et prêtes à garantir la victoire de la coalition Jamm Ak Njarin lors des élections du 17 novembre.



Des responsables influentes, telles que Daba Seck (section U8), Khady Diop Sow (U26), Thérèse Lopy (U22) et Adja Kany Touré, présidente des Bajenu Gox, ont également réitéré leur détermination à assurer la victoire d’Amadou Ba et de sa coalition.



Prenant la parole, Ndèye Saly Diop Dieng a exhorté les femmes à maintenir leur mobilisation pour offrir une majorité solide à Amadou Ba. « C'est le meilleur, qu'on le veuille ou non », a-t-elle déclaré avec insistance.



Lors de son intervention finale, Amadou Ba a exprimé sa gratitude pour la mobilisation des femmes et a appelé à l’unité. « Si vous êtes unies, rien ne pourra vous arrêter », a-t-il affirmé. Dans une critique à peine voilée du gouvernement en place, il a raillé : « Ils ont fait six mois alors qu'ils devaient gouverner cinq ans. Si vous voyez des gens satisfaits, amenez-les-moi. »



Amadou Ba a également souligné que cette campagne est une opportunité de "décision et de responsabilité" face à l'épuisement ressenti par les populations. « Votez pour Jamm Ak Njarin pour rectifier le tir », a-t-il exhorté, rappelant que l'issue du scrutin dépend désormais des électeurs des Parcelles Assainies.



Pour conclure, il a appelé les femmes à descendre massivement sur le terrain afin d’assurer une victoire éclatante de la coalition Jamm Ak Njarin lors des élections législatives du 17 novembre



