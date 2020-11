Amadou Bâ réitère sa disponibilité totale pour la République et le Président

Toutes les «grosses» têtes de l’Apr qui ont été remerciés du gouvernement, ont pris la parole lors de ce Secrétariat exécutif national particulier.



S’adressant à l’assistance, Amadou Bâ a dit à haute et intelligible voix, sa loyauté sans faille envers Macky Sall. L’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (avril 2019-novembre 2020), en fonctionnaire dans l’âme, a réitéré sa disponibilité totale et entière à la République et au président de la République.









