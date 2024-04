Amadou Lamine Sall sur la suspension de la vente de la bibliothèque de Senghor : «Un merci d’altitude au Président Diomaye Faye» «Merci à Monsieur le Président de la République Diomaye Faye d’avoir entendu mon appel et celui de nombre de Sénégalais pour que la bibliothèque de Senghor mise en vente aux enchères revienne au Sénégal. En ce matin du lundi 15 avril 2024, j’ai été informé de cette heureuse nouvelle.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2024 à 11:11 | | 1 commentaire(s)|

Notre ambassadeur à Paris a reçu les directives nécessaires pour faire annuler ou suspendre la vente du 16 avril prochain. En contact avec Caen ce matin, j’ai effectivement appris que la vente a été suspendue. Bravo et merci à notre ambassadeur à Paris qui négocie pour nous ramener la bibliothèque de Sédar. U



n merci d’altitude à Monsieur le président de la République Diomaye Faye. Nous avons pu également savoir qui mettait en vente cette bibliothèque. Désormais, sous la vigilance et l’émouvante générosité du président de la République, le Sénégal veillera sur les biens de Senghor.



Nous avons également eu cette assurance. Je suis très profondément touché par cette sortie heureuse et généreuse. Mon Président, mon esclave-roi, a honoré ses maîtres ! Que ce pays est beau ! Que Dieu veille sur lui, sur le Président Diomaye, son gouvernement, son peuple»



S Bes Bi

