Amadou Mame Diop, Président de l’assemblée nationale : “Beaucoup font la confusion entre la lutte pour les droits des femmes et la guerre des sexes” Le Président de l’Assemblée nationale demande le renforcement du leadership des femmes par leur autonomisation à la fois économique, politique, sociale et légale. Elles seront ainsi davantage outillées pour revendiquer leurs droits, mais aussi être à la hauteur des responsabilités qui leur seront confiées. Selon Amadou Mame Diop, Président de l’assemblée nationale : “Beaucoup font la confusion entre la lutte pour les droits des femmes et la guerre des sexes”

“Le renforcement de l’éducation des filles, femmes de demain, afin de leur donner les mêmes chances de réussite que les garçons. La loi sur la parité, si elle est appliquée, favorise la candidature et l’élection des femmes. Mais elle ne suffit pas, à elle seule, pour changer les choses”, a déclaré Amadou Mame Diop, à l’issue de sa séance de travail avec son homologue du Québec, Nathalie Roy, en visite au Sénégal depuis samedi dernier.



“ Un travail pédagogique de communication sur ce qu’est la loi sur la parité devrait être fait pour une meilleure adhésion de tous. Car beaucoup font la confusion entre la lutte pour les droits des femmes et la guerre des sexes”, a ajouté le Président de l’Assemblée nationale.



Par ailleurs, il a indiqué que la parité politique ne doit pas être considérée comme une fin en soi mais plutôt comme un moyen de contribuer à l’égalité effective entre les hommes et les femmes dans tous les domaines.

Il s’agit, à ses yeux, de considérer que l’égalité et l’équité de genre ne sont que les premières conditions éthiques et politiques d’un réel progrès social et économique.

