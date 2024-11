Amadou Mame Diop en quête d’un quatrième mandat : la bataille électorale de Dagana s’annonce rude

Élu le 1er juillet 2012 et réélu en 2017 et 2022, Amadou Mame Diop est encore en course pour un quatrième mandat à l’Assemblée nationale. Le maire de Richard-Toll sera l’une des porte-étendards de l’intercoalition « Takku Walu- Samm sa Kaddu » dans le département de Dagana, aux côtés du « lion du Walo » Oumar Sarr et de Sokhna Mbodj. Président de l’Assemblée lors de la dernière législature, l’actuel maire de Richard-Toll pourrait davantage rentrer dans l’histoire. Pour ce faire, sa coalition devra réaliser une bonne performance lors de ces législatives anticipées.

Jeudi dernier, lors du grand rassemblement de l’intercoalition « Takku Walu-Samm sa Kaddu », à Richard-Toll, le responsable de l’Apr dans la cité sucrière, accompagné d’une forte délégation composée de Oumar Sarr, Sokhna Mbodji, Aissata Tall Sall, Amadou Mansour Faye et de Diéguy Diop entre autres, a rappelé aux militants et sympathisants les enjeux de ce scrutin et la nécessité d’assurer la victoire au soir du 17 novembre. Cette victoire dans le département, dans la région de Saint-Louis et au Sénégal passe, selon les partisans de Macky Sall, par un maintien de leur unité.



« Cette victoire sera facile parce que ceux qui sont là nous avaient fait une promesse. Ils avaient le changement et la rupture. Mais ils ne savent pas où aller. C’est pour cette raison que nous devons consolider notre unité pour reprendre les choses en main », a fait savoir Amadou Mame Diop, cinquième sur la liste nationale. Comme en 2022, la bataille de Dagana aura lieu et promet d’être âprement disputée à Dagana. Et s’il veut sauver son siège et poursuivre son long bail avec l’hémicycle, Amadou Mame Diop et ses alliés devront se surpasser et faire bonne figure face à Pastef qui veut transformer l’essai après avoir fait tomber le régime de Macky Sall. Et qui ambitionne d’avoir une majorité absolue à l’Assemblée nationale pour dérouler tranquillement son programme. « Takku Walu -Samm Sa Kaddu » aura également en face les autres coalitions qui seront en embuscade et voudront imposer la cohabitation à la majorité présidentielle.

Avec LeSoleil-Digital