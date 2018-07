Amadou, le fils de Macky Sall, aime le basket

Le Sénégal jouait ce dimanche contre la Mozambique pour le compte du Tournoi de Dakar qualificatif pour le deuxième tour de la course pour les qualifications de la Coupe du monde. Plusieurs célébrités avaient assuré le déplacement au stadium Marius Ndiaye. Parmi celles-ci, le lutteur Modou Lô et Amadou Sall, le fils aîné du Président Macky Sal.



L’AS, qui donne l’information, signale qu’il y avait un important dispositif sécuritaire autour du fils du chef de l’État. Et qu’à la fin du match, Amadou Sall a rejoint le parquet pour féliciter les Lions du basket. Après deux victoires contre la Centrafrique (82-91) et la Côte d'Ivoire (61-66), le Sénégal est déjà qualifié pour le prochain tour des qualifications pour la Coupe du monde de basket, prévue en Chine du 13 août au 15 septembre 2019.