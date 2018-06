Amara Traoré sur le Mondial 2018 : "Il faut que les Lions se lâchent"

Le nouveau président directeur général de Ndar Académie Foot invite les lions à se concentrer sur le jeu et à éviter les débats et autres critiques, qui pourraient les déstabiliser.



«On doit apporter à l’équipe toutes nos ondes positives. L’heure des débats est terminée. Nous sommes à l’heure de la concrétisation. Nous avons une équipe qui se met en place depuis un certain temps. Aliou Cissé essaie juste de voir d’autres possibilités, mais il connait son équipe type. Il est là depuis 2015», a déclaré l’ancien sélectionneur des lions.



Amara Traoré explique l’expansion du débat par un manque de clarté de l’objectif du Sénégal.



«C’est à partir de l’objectif qu’on peut apprécier le niveau de l’équipe. Il faut que les gens connaissent l’objectif dans ces genres de compétitions. Tantôt on veut gagner la Coupe du monde, tantôt on veut aller en demi-finale. Même les joueurs auront tendance à s’y perdre. Il faut que l’objectif soit clairement connu», renchérit-il.



Avant d’ajouter : « Mais si l’équipe nationale souhaite être demi-finaliste ce qu’elle montre aujourd’hui est insuffisante»



Selon Amara Traoré l’équipe doit se montrer plus offensive si elle veut se faire une place dans la compétition mondiale.



«Il faut que cette équipe se lâche. Contre le Luxembourg, j’ai bien aimé le contenu du jeu. Ce qui a manqué c’est le but. Ce que je leur conseille, c’est de garder le contenu, c’est de garder le contenu contre le Luxembourg, tout en étant un peu plus efficace offensivement», a-t-il laissé entendre.



Toutefois, l’ancien international pense que le match contre la Croatie doit servir de référence à l’équipe nationale.