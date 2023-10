Ambassadrice du Sénégal en Guinée : Retour annoncé de Mme Anna Sémou Faye

Courant février 2016, l’ancienne patronne de la Police nationale, la générale Anna Sémou Faye était nommée ambassadeur du Sénégal en Guinée-Conakry. La « Dame de fer » avait remplacé à ce poste, un autre ancien Dg de la police, le commissaire Léopold Diouf.



Après plus de sept ans de bons et loyaux services rendus à la diplomatie sénégalaise, Mme Anna Sémou Faye , révèle Le Témoin est en train de faire ses valises pleines de « bananes », pour rentrer au bercail. Autrement dit, Son Excellence Anna Sémou Faye doit prendre une retraite bien méritée.



Un mot « retraite » dont le président de la République ne veut pas entendre parler, dès lorsque «Dame de fer » aura de fortes chances d’atterrir à l’Ofnac ou au Centif, compte tenu de son immense capital d’expérience et d’expertise en matière d’enquêtes de police, renseigne davantage le journal.



Qui va remplacer la bientôt ex-ambassadrice du Sénégal à Conakry ? De sources diplomatiques, on apprend que le général de police Ousmane Sy serait pressenti pour remplacer Mme Anna Sémou Faye. Un ancien Dg de la Police qui est sur la touche depuis deux ans et qui vit cette situation avec dignité. Donc, le général Ousmane Sy mérite d’être promu pour l’honneur de la Police nationale.



Après Léopold Diouf et Anna Sémou Faye, le poste d’ambassadeur en Guinée est une sorte d’emploi réservé aux anciens Dgpn, même si certains diplomates tentent de torpiller la nomination d’Ousmane Sy en Guinée-Conakry, pour y installer un de leurs collègues.