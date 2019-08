Amdy Moustapha après son divorce d’avec Viviane: « La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre »

Depuis son divorce avec la célèbre artiste Viviane Chidid, on entend plus assez parler d’Amdy Moustapha alias Tapha, un ancien membre du groupe de rap Da Brains.



Ce dernier serait-il un peu touché par le divorce ? Une question que se posent de nombreux internautes. Le rappeur refait sa vie tranquillement en s’occupant de ses enfants. Selon une source de limametti.com, Amdy est un papa poule qui aime soutenir et aider ses enfants. De temps en temps, il envoie quelques messages très spirituels sur sa page facebook . Comme pour dire que l’artiste se concentre sur sa nouvelle vie et ses projets futurs