Amélie Mbaye : Une cinéaste sénégalaise primée à l'international, appelle au soutien pour sensibiliser sur la santé mentale Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2024 à 10:02 | | 0 commentaire(s)| Amélie Mbaye, productrice, réalisatrice et actrice internationale basée à Los Angeles, fait briller le Sénégal sur la scène cinématographique mondiale. En 2024, elle a fondé sa propre maison de production à Dakar, AMELO MELIE PRODUCTION, et a réalisé, écrit, produit et interprété un court-métrage intitulé « L'ai-je bien coupé… » , un monologue poignant sur la santé mentale. et la dépression, financé sur fonds propres.

Ce film, qui aborde un sujet aussi sensible qu'actuel, a été largement salué et primé dans des festivals prestigieux :



• 28 octobre 2024 : Lors de la 21ᵉ édition du Festival International du Film Panafricain à Cannes, Amélie Mbaye a remporté le trophée de la Meilleure Actrice pour « L'ai-je bien coupé… » , où elle a représenté fièrement le Sénégal.

• 17 novembre 2024 : Au France USA International Film Festival à Los Angeles, le même film a décroché le prix du Meilleur Court Métrage.

• 18 novembre 2024 : Elle a reçu une autre distinction pour son rôle dans le film « Frontières », de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré, traitant de l'émigration et des défis liés à la libre circulation en Afrique. Cette fois, elle a été honorée comme Meilleure Actrice au Africa USA International Film Festival, à Los Angeles.

Ces deux derniers trophées ont été remis à son fils, l'artiste Boogie Fre$h, par Mme Mame Toucouleur Mbaye, Consule Honoraire du Sénégal en Californie.



Trois distinctions en un mois, témoignent de la qualité et de l'engagement d'Amélie Mbaye à travers son art.



De retour au Sénégal, elle aspire désormais à sensibiliser sur les thématiques majeures abordées dans « L'ai-je bien coupé… » , notamment la santé mentale, la dépression et la lutte contre la violence psychologique. Amélie Mbaye en appelle au soutien des autorités sénégalaises et des associations féminines, pour promouvoir ces enjeux auprès du public sénégalais et de la diaspora.



« Ces thèmes me tiennent à cœur et j'aimerais engager un dialogue avec mes compatriotes, afin de contribuer à une prise de conscience collective », a-t-elle confié.



Avec ses succès récents et son ambition de faire évoluer les mentalités, Amélie Mbaye incarne une voix forte et inspirante pour le cinéma africain et les causes qu'il peut défendre.





