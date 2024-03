Amélioration de l’environnement des affaires : Le Collectif des journalistes économiques du Sénégal sensibilisé sur les mécanismes alternatifs de règlement des conflits

« Qu’on le constate ou qu’on le regrette, le développement des échanges (spécialement économiques) s’accompagne d’un accroissement des litiges », a déclaré Dialigué Faye lors d’un atelier organisé le cabinet Grant Thornton sur les mécanismes de règlement des conflits (Marc), au profit des membres du Cojes.



Sous une forme ou une autre, a-t-il souligné, le Sénégal pratique l’économie de marché, un système économique libéral qui implique une règle du jeu, avec des arbitres et des sanctions.



A l’en croire, « dans un monde résolument régi par le capital et sans cesse charrié par les avatars des conjonctures, la problématique de la privatisation du contentieux des affaires se pose avec acuité ».



Il faut ainsi, a-t-il ajouté, « se réjouir de l’adoption d’un texte qui, contribue à l’instauration d’un climat des affaires favorable à l’investissement à travers un environnement juridique et judiciaire des affaires sûr et efficaces ».



Il a salué, à ce titre, le « décret n° 2014- 1653 du 24 décembre 2014 relatif à la médiation et à la conciliation dont le recours est considéré comme la voie royale empruntée par tous les pays émergents qui ont amélioré de façon remarquable, le traitement rapide et efficace du contentieux commercial ou économique ».



Par ailleurs, le chef du service Économie du journal Le Quotidien a rappelé que le Collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes) est né en 1994 et compte aujourd’hui, une centaine de membres actifs répartis à travers le pays.



« Notre Collectif œuvre sans cesse à atteindre une masse critique de journalistes spécialisés imbus d’une idéologie qui apparaît souvent comme un idéalisme décalé, dans un contexte sénégalais pétri de sensationnel et autres faits divers », a-t-il conclu.



