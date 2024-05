Amélioration de la connectivité et de l’inclusion numérique : Le Groupe Sonatel note une avancée significative dans son engagement

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2024 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

« Aujourd'hui, Sonatel célèbre la signature d'une convention de financement, réalisée grâce à notre partenariat précieux avec l'Ifc, Proparco et British International Investment. Ce partenariat ne se limite pas à un engagement financier, il incarne une vision partagée et une collaboration stratégique pour bâtir un avenir numérique inclusif pour tous les Sénégalais », lit-on dans la publication.



Grâce à cet investissement, Sonatel compte étendre ses réseaux mobiles et haut débit fixe pour fournir des services de télécommunications de haute qualité et abordables, même dans les régions les plus éloignées de notre pays. Cet effort, explique l’opérateur, est crucial pour combler la fracture numérique et stimuler la croissance économique à travers le Sénégal.



«Nous sommes ancrés dans notre mission qui consiste à apporter le meilleur de la technologie à tous les sénégalais et leur ouvrir les portes d'un monde numérique toujours plus riche », ajoute l’opérateur.

Adou FAYE







Source : Dans un post sur le réseau social Linkedin, le Groupe Sonatel annonce une avancée significative dans son engagement à améliorer la connectivité et l'inclusion numérique au Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Amelioration-de-la-connect...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook