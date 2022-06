Amélioration de la prise en charge des urgences : Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye annonce un budget de 40 milliards de FCfa Le plan stratégique national d’amélioration de la gestion des urgences au Sénégal 2022-2026 a été officiellement validé, ce mardi, au cours d’une réunion qui a regroupé tous les acteurs sanitaires. Laquelle a été présidée par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. La nouvelle patronne des blouses blanches a annoncé un montant de 40 milliards pour faire fonctionner ce plan qui, selon elle, nécessite de nombreux moyens matériels et humains.

«C’est un plan qui va aller pour un budget de 40 milliards de F Cfa sur les 5 prochaines années. Nous avons même commencé en termes d’équipements et d’infrastructures mais il y aura toujours des gaps et des défis importants à relever. Mais ce plan va nous permettre de les identifier pour aller vers la résolution des problèmes», a-t-elle fait savoir.



Pour Docteur Marie Khemesse Ngom, les problématiques liées aux urgences sanitaires, constituent une priorité depuis qu’elle a été nommée à la tête de ce département.



«Le Président de la République m’a donné une feuille de route claire, qui intègre bien entendu les problématiques liées aux urgences sanitaires. J’ai pu mesurer son engagement et sa détermination à améliorer de manière durable la gestion des urgences sanitaires qui constitue un des marqueurs essentiels de la bonne marche de notre système de santé et d’action sociale», assure l’ex directrice générale de la Santé publique.



A l’en croire, elle s'est engagée à atteindre cet objectif et compte le faire avec tous ceux et celles qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice.



