Amical Sénégal-Algérie : Scandale dans la vente des billets du match

A 24 heures du match amical entre le Sénégal et l’Algérie au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, c'est la cacophonie générale au niveau des ventes de billets. En effet, les tickets sont presque introuvables. Au moment où des supporters font désespérément le tour des points de vente des billets, des revendeurs détiennent des blocs de tickets qu’ils revendent à des prix abusifs, révèle "L'As".



Une situation qui pousse les supporters à demander des explications au président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor et son équipe. À quelques heures de cette rencontre, l'atmosphère risque d'être électrique au niveau des points de vente, mais aussi au stade Abdoulaye Wade .