Amina Badiane réplique: «Ceux qui critiquent la miss et parlent dans les réseaux sociaux…». Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 13:07

Excédée par les critiques sur le choix porté sur Ndèye Fatima Dione, la présidente du comité d’organisation Miss Sénégal est montée au créneau. «Que les Sénégalais arrêtent de critiquer la Miss et qu'ils se mettent au travail. Qu'ils nous aident, nous qui prenons des initiatives, au lieu de nous critiquer. Parler beaucoup n’a jamais résolu nos problèmes», a craché Aminata Badiane dans les colonnes du quotidien «Les Echos».



Et d'enchaîner : «Ceux qui critiquent et parlent dans les réseaux sociaux, nous les invitons à venir nous rejoindre, c’est mieux que de rester sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas une personne qui s’affiche, mais je suis une travailleuse. Je n'ai pas le temps de papoter à gauche et à droite tellement je suis prise par mon travail. Je n’ai pas le temps pour répondre à des critiques. Qu’ils fassent comme moi et le Sénégal ira de l'avant.»





