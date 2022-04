Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Amina Muaddi : Qui est la créatrice au coeur du scandale entre Rihanna et A$ap Rocky ? Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 18:50 | | 0 commentaire(s)| Ce vendredi 15 avril, on découvre en tendance sur Twitter le nom d'Amina Muaddi. Et si d'habitude ce sont les superbes créations de cette designeuse de chaussures, ou son amitié avec Tina Kunakey qui font parler, cette fois-ci l'heure est au scandale. Amina Muaddi, créatrice adorée des stars, serait à l'origine d'une possible séparation de Rihanna et A$ap Rocky.



On voit ses escarpins, cuissardes et autres créations aux pieds de toutes les stars depuis quelques années. Amina Muaddi a réussi à se faire un nom dans un monde où la concurrence est accrue. La créatrice jordano-roumaine est devenue l'une des designeuses de chaussures préférées des stars et l'amie de certaines d'entre elles. Mais ce vendredi 15 avril, ce n'est pas ses créations, qui se succèdent aux pieds de célébrités en couverture de Vogue, qui font parler sur Twitter mais bien un scandale. Amina Muaddi serait à l'origine d'une présumée séparation du couple Rihanna A$ap Rocky.



Meilleure amie de Tina Kunakey, Amina Muaddi avait déjà évoqué sa relation avec Rihanna. En 2019, dans les colonnes de Vogue, la modeuse confiait : "Le styliste de Rihanna et moi sommes amis, alors il a vu quelques prototypes de ma collection." "Elle a acheté quelques paires via son personal shopper, a-t-elle continué. C'est vraiment quelqu'un de bien. Elle m'a envoyé quelques pièces de la collection de Fenty quand elle a lancé sa marque. Je me sens si belle lorsque je les porte." Il n'en a pas fallu plus pour que Amina Muaddi obtienne la chance d'une collaboration avec Fenty, la société de Badgalriri. Plus d'1 million de followers sur Instagram, une place dans les 5 designers d'accessoires les plus côtés de Vogue, Amina Muaddi s'est rapidement fait un nom. Depuis, toutes les stars arborent ses chaussures à leurs pieds, de Kylie Jenner à Rosalia en passant par Dua Lipa et Kim Kardashian.





AMINA MUADDI BRISE LE SILENCE



Ce vendredi 15 avril, son nom se retrouve néanmoins au coeur du scandale. La rumeur qui enfle sur Twitter voudrait que la jeune femme ait eu une relation avec A$ap Rocky, le compagnon de Rihanna, et père de l'enfant qu'elle attend. Enceinte, la chanteuse de 34 ans ne s'est d'ailleurs pas montrée depuis un petit moment au bras de ce dernier. Si aucun des protagonistes n'a jusqu'ici réagi à cette rumeur, Amina Muaddi, elle, a brisé le silence sur Instagram avec un post plutôt lourd de sens. La créatrice de bientôt 35 ans a partagé les photos de l'interprète de Diamonds, sublime à Hollywood le 11 avril, et portant l'une de ses créations. "Rih x Ursina pump x baby bump", a-t-elle écrit en légende avec des emoji coeurs. Suffisant pour mettre un terme à la rumeur ? De son côté A$AP Bari, ami proche d'A$AP Rocky a démenti cette rumeur.



