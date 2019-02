Aminata Kanté, députée : « Cette affaire Sonko-Mamour Diallo, n’est pas claire, je vote abstention »

La députée Aminata Kanté a déclaré que l’affaire Ousmane Sonko-Mamoir Diallo à propos de l’affaire dite des quatre-vingt-quatorze (94) milliards dans le dossier du titre foncier 1451/R « n’est pas claire » et qu’elle va voter l’abstention afin d’être en paix avec sa conscience.

« Cette affaire Ousmane Sonko-Mamour Diallo, n’est vraiment pas très claire, et il faut le dire et je tiens à le mentionner M. le Président, donc, je vote abstention », a martelé la députée Aminata Kanté.



Les députés sont actuellement en séance plénière pour le projet de résolution portant création d’une commission d’enquête parlementaire relative à l’affaire dite des quatre-vingt-quatorze milliards dans le dossier du titre foncier 1451/R.



Ousmane Sonko, candidat à la prochaine présidentielle du 24 février 2019 et ancien inspecteur des Impôts radié de la Fonction publique, accuse de hauts responsables des domaines d’avoir détourné 94 milliards de francs CFA dans une affaire d’indemnisation foncière.



Le député Sonko, leader de PASTEF (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), a dit avoir déposé une plainte dans cette affaire et écrit à l’Inspection générale d’Etat (IGE) et à l’OFNAC, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption.

