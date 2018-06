Aminata Touré : « J’attends une victoire des lions contre la Pologne »

L’envoyé spécial du chef de l’Etat Mme Aminata Touré se prononce sur la Coupe du monde. « J’attends une victoire, rien de moins. Que nos "Lion"s se battent comme des lions et la victoire sera au bout des efforts inch Allah », a-t-elle dit. Pour Mimi, seule la combativité compte dans ces compétitions. Elle ajoute : « tout le monde ne va pas à une si haute compétition. Les "Lions" se sont qualifiés, donc ils peuvent aller plus loin possible. Il n’y a ni complexe ni peur à avoir. Le coach Aliou Cissé est un bon entraineur, j’ai confiance en ces capacités à définir des stratégies et tactiques de jeu gagnantes ».



L’envoyé Spécial du chef de l’Etat est impressionnée par l’équipe de l’Islande qui a livré un match correct contre l’Argentine de Leo Messi. « L’Islande a joué sans complexe face à l’Argentine, qui a déjà gagné la Coupe du monde et obtenu le match nul. Ça veut dire qu’aucun match n’est gagné d’avance. Il n’y a pas de complexe à se faire face à quelque équipe que ce soit. Il faut aller avec un esprit de gagneur et battre », a-t-elle dit.













