Aminata Touré: « L’appel au dialogue de Macky Sall vise à diviser l’opposition et la société civile »

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Avril 2023 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

Le président sénégalais Macky Sall a, lors de la prière de l’Aïd el-Fitr à Dakar samedi, réitéré son ouverture au dialogue avec toutes les forces vives de la nation dans le respect de l’État de droit.



Cette volonté avait déjà été exprimée dans son message à la Nation du 3 avril dernier, lors de la célébration de l’accession du pays à la souveraineté internationale.



D’après Aminata Touré, cet appel au dialogue réitéré par le Président Macky Sall. L’ancien numéro 2 de Macky Sall déclare que « cet appel au dialogue du Président Macky Sall est en réalité une tentative de division de l’opposition et de la société civile regroupées au sein de la Plateforme des Forces vives-F24. Restons unis, mobilisés et vigilants ».







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook