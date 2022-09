Amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall: Une mauvaise nouvelle pour Sonko et les autres candidats de l'opposition

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Septembre 2022 à 07:08 | | 0 commentaire(s)|

Khalifa Sall et Karim Wade vont-ils enfin entrevoir le bout du tunnel ? Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, qui était le baptême du feu du nouveau gouvernement, le Président Macky Sall a donné instruction au ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, de trouver des solutions pour que des responsables politiques puissent bénéficier d’une amnistie ou toute autre solution juridique qui pourrait leur permettre de retrouver l'éligibilité.



Cela ouvre la porte à une amnistie et donc une possibilité de candidature pour Khalifa Sall et Karim Wade lors de la prochaine présidentielle de 2024.



Pour rappel, Khalifa Sall a été condamné, en 2018, à cinq ans de prison ferme, assortie d’une amende de 5 millions de francs CFA. Karim Wade, pour sa part, a été condamné en 2015 à une peine de six ans de prison ferme, et d’une amende de 138 milliards de francs CFA.



À cause de ces condamnations, les deux hommes n'avaient pu se présenter lors de la présidentielle de 2019.



Avec cette décision présidentielle, leur avenir politique est relancé.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook