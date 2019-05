Amsatou Sow Sidibé: " Le ministre de l'Intérieur ne peut pas organiser le dialogue national..."

"Qui va organiser le dialogue national ?" s'est interrogée la Pr Amsatou Sow Sidibé lors de la concertation sur les termes de référence du dialogue national. Selon la leader de Car/Lénène, Aly Ngouille Ndiaye est inapte à diriger les débats. " Le ministre de l'Intérieur ne peut pas organiser le dialogue national. Il faut mettre en place un comité qui va le préparer et faire le suivi " a t-elle soutenu.

Le contenu de ce dialogue national, enseigne t-elle, ne peut se limiter qu'aux élections. " Il faut élargir le débat sur les problèmes que rencontrent les sénégalais et sur l'organisation d'élections" a t-elle suggéré.

