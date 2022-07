Amy Sarr Fall de retour : ses forts remerciements aux étudiants de l'ISTC Polytechnique d'Abidjan

« En présence de leur Directeur général, Dr Alfred Dan Moussa, que je salue, l'occasion a été saisie pour remettre des prix d'excellence aux étudiants qui se sont le plus illustrés cette année.



Que mes jeunes frères et sœurs ivoiriens aient pensé à ma modeste personne pour être la marraine d'un moment aussi symbolique me touche au plus haut et j'aimerais leur exprimer à nouveau ma profonde gratitude. Continuons à promouvoir l'unité de l'Afrique, gage de notre émergence collective. Ensemble, nous sommes forts », A-t-elle partagé sur sa page Facebook, photos à l’appui.