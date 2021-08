Anarchie, insalubrité, agression : cri de cœur des Parcellois des unités 6 et 7 aux autorités Face à la presse ce samedi, les habitants des parcelles assainies unité 6 et 7 lancent un cri de cœur. Ces derniers dénoncent l'occupation anarchique et illégale des voies par des véhicules de tous genres, les cas d'agression et l'insalubrité notés sur le boulevard Seydina Limamoulaye.

Ils interpellent le maire Moussa Sy et le sous préfet pour régler ces problèmes qui hantent la population.

Compte rendu signé Fatou Fall Diattara et Alioune Badara Cissé



