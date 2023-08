Ancien Directeur de la plus grande entreprise chinoise de défense Norinco sous enquête pour corruption

Pendant le mandat de Yin à la tête du groupe de 2013 à 2018, une équipe d'inspection centrale a déclaré en octobre 2015 que le groupe avait été critiqué pour le manque de leadership du Parti communiste chinois au pouvoir (CPC), a rapporté le Global Times, un journal d'État.



L'équipe d'inspection centrale a déclaré que certains hauts responsables du groupe avaient abusé de leurs pouvoirs pour obtenir des avantages personnels, offrant des facilités injustifiées à leurs conjoints, enfants et proches pour diriger des entreprises, a rapporté l'article.



Yin, qui était le président de Norinco jusqu'à sa retraite en 2018 et chef de son unité du Parti communiste, fait l'objet d'une enquête pour "de graves violations de discipline et de la loi", a déclaré la Commission centrale de l'inspection de la discipline (CCDI).



Xi Jinping, qui est également à la tête de la puissante Commission militaire centrale (CMC), le commandement suprême, a axé sa campagne anticorruption sur l'Armée populaire de libération (APL), forte de plus d'un million de membres, la plus grande au monde. La campagne a ciblé plus de 60 généraux de haut rang, y compris des responsables militaires de haut niveau, pour corruption et abus de pouvoir.



Les observateurs estiment que sa campagne a également contribué à consolider son emprise sur le pouvoir et à faire de lui le dirigeant le plus puissant après le fondateur du Parti communiste chinois, Mao Zedong, avec la perspective de rester au pouvoir toute sa vie.



