Angelina Jolie: son « sosie zombie » arrêtée en Iran pour... Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019 à 14:17 Reconnue pour tenter coûte que coûte de ressembler à son idole, Angelina Jolie, l'influenceuse Sahar Tabar a été arrêtée en Iran et fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation.



On la surnomme la «version zombie d'Angelina Jolie». Sahar Tabar est une influenceuse iranienne qui a subi de multiples opérations chirurgicales dans le seul but de ressembler à l'actrice américaine. Suivie par des milliers d'internautes, elle postait régulièrement des photos de son évolution physique sur les réseaux sociaux, lesquelles ont fait le tour du monde.



Une cinquantaine d'opérations



Mais ce week-end, l'agence iranienne Tasnim a indiqué que la jeune femme de 22 ans a été « incarcérée dans son pays » après avoir été accusée de «crimes culturels et de corruption morale et sociale». Les autorités lui rapprochent notamment d'être à l'origine de blasphème, d'incitation à la violence, d'obtention de revenus par des moyens inappropriés mais aussi d'incitation de jeunes à la corruption.



C'est le tribunal de Téhéran qui a demandé son arrestation. D'après la BBC, son compte Instagram aurait été fermé mais certains de ses clichés circulent encore sur la plateforme.



Depuis un an, Sahar Tabar est une véritable star sur la Toile. Ses métamorphoses extrêmes pour ressembler à Angelina Jolie lui ont valu d'acquérir une communauté de plus de 38 000 abonnés. Lèvres repulpées, lentilles de contact, silhouette très amincie, rhinoplastie… le « sosie » de l'actrice a tout refait !

Certaines rumeurs avancent même qu'elle aurait effectué une cinquantaine d'opérations et perdu quarante kilos pour arriver à ses fins. Toutefois, elle est loin de faire l'unanimité. Nombre d'internautes se montrent très critique à son encontre, d'où le surnom peu flatteur d'une Angelina Jolie «version zombie».





