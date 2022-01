Angleterre / En cas d’absence à son audience du 24 janvier: Un mandat d’arrêt sera émis contre Benjamin Mendy

Benjamin Mendy a été libéré sous caution ce vendredi. Mais, il est soumis à des conditions «strictes» (rester à son domicile, ne pas entrer en contact avec les plaignantes) et devra à nouveau comparaître à Chester le 24 janvier.



Après, l’ancien joueur de Monaco et de l’OM, via ses avocats, dévoilera s’il plaide coupable ou non.



Ainsi, il a été averti qu’un mandat d’arrêt serait émis contre lui s’il ne s’y présente pas. Son procès est prévu le 27 juin ou le 1er août.