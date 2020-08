Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Angleterre : une femme tuée en Floride par son ex en direct pendant la classe en ligne de sa fille Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Août 2020 à 16:40 | | 0 commentaire(s)| Un homme est accusé d’avoir tué son ex-petite amie alors que la fille de celle-ci était en direct sur Internet en train de suivre sa classe en ligne. Donald Williams, âgé de 27 ans, est poursuivi pour meurtre au premier degré. La victime, Maribel Rosado Morales, était âgée de 32 ans. D’après la police, elle a été touchée à deux reprises au niveau de la poitrine, devant ses quatre enfants et ses deux cousins.

L’école venait de reprendre lorsque le drame s’est produit. Après les congés d’été, la classe a débuté pour les jeunes américains à travers le pays. Si certains ont retrouvé le chemin de leur établissement, d’autres ont recommencé les cours à distance, en ligne sur Internet.



C’est durant l’un de ces cours que les élèves d’une classe, ainsi que l’enseignante, ont été témoin d’une tragédie. Un homme habitant en Floride a fait irruption au domicile de son ex-petite amie, alors que la fille de celle-ci était en direct avec ses camarades. Il lui a tiré dessus, laissant les enfants et l’institutrice sous le choc, rapporte ABC.



Quelques secondes avant le meurtre, la maîtresse avait coupé le son provenant de la caméra de la petite fille de 10 ans parce qu’elle entendait les deux adultes se disputer. Mais elle a ensuite vu l’enfant se boucher les oreilles, avant que l’écran ne devienne tout noir.

L’enquête a révélé que l’ordinateur avait été touché par une balle. L’administration de l’école où est scolarisée la petite fille a expliqué que ses camarades et son institutrice, qui ont été témoins de la scène, allaient rencontrer des conseillers pour discuter et se faire aider.

Le suspect a pris la fuite en bus



«Ils ont eu une dispute, il est ensuite allé la confronter. Il a expliqué qu’elle s’était mise à lui sourire, ce qui a accentué sa colère et il a tiré», ont expliqué les autorités.



Après le meurtre, l’un des fils de la victime a tenté de poignarder le tireur, sans y parvenir. Il a expliqué que l’homme avait pointé son arme vers lui, le forçant à relâcher le couteau de cuisine dont il s’était emparé.



Après le meurtre, Donald Williams a pris la fuite en vélo puis en bus. C’est le conducteur du véhicule qui, voyant l’attitude étrange de son passager, a téléphoné aux secours. Le suspect a été arrêté peu de temps après. Il a été incarcéré sans possibilité de remise en liberté sous caution.



