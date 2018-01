Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Anne Hidalgo, "amie" de Khalifa Sall et "ennemie" de Aliou Sall (biographie) Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2018 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

Fille de répu­bli­cains espa­gnols, Ana Hidalgo, née le 19 juin 1959 près de Cadix, en Anda­lou­sie, arrive en France avec sa famille en 1961. Ni elle ni ses parents, Anto­nio et Maria, ni sa grande sœur, Marie, ne parlent alors français. Elle gran­dit dans un quar­tier popu­laire de Lyon. En 1973 toute la famille obtient la natio­na­lité française et Ana devient Anne. Elle rêve de deve­nir danseuse étoile ou jour­na­liste mais elle choi­sit fina­le­ment d’étu­dier le droit.

Après une maîtrise de sciences sociales du travail et un DEA de droit social et syndi­cal cette travailleuse achar­née fait partie, en 1982, des rares femmes reçues au concours natio­nal de l’ins­pec­tion du travail. Elle obtient, en 1984, son premier poste d’ins­pec­trice du travail à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), elle est la plus jeune (23 ans) à exer­cer cette fonc­tion. A cette époque, déjà, elle loge dans le 15e arron­dis­se­ment de Paris. Sept ans plus tard elle est nommée direc­trice de l'Insti­tut natio­nal du travail. Elle intègre ensuite la délé­ga­tion à la forma­tion profes­sion­nelle au minis­tère du Travail. Après un bref passage à Compa­gnie géné­rale des eaux en 1996, Anne Hidalgo, entrée au PS en 1994, fait ses premiers pas en poli­tique en 1997 auprès de Martine Aubry, comme conseillère au minis­tère de l'emploi.

C’est là qu’elle rencontre Jean-Marc Germain, égale­ment conseiller au cabi­net de la ministre. Elle est alors divor­cée et maman de deux enfants (Mathieu, né en 1986, et Elsa, en 1988). Brillant poly­tech­ni­cien, bon pianiste, cordon bleu et très brico­leur, Jean-Marc Germain possède de nombreux talents qui séduisent la conseillère minis­té­rielle.Ils ont ensemble un fils, Arthur, né en 2002. Leur mariage a été célé­bré en 2004 par le maire de Paris Bertrand Dela­noë.

Apres deux autres passages dans des cabi­nets minis­té­riels, elle se lance comme candi­date aux élec­tions des muni­ci­pales de 2001 dans 15e arron­dis­se­ment de Paris, bastion de la droite pari­sienne.Anne Hidalgo est battue au second tour mais gagne un siège au Conseil de Paris. Elu maire, Bertrand Dela­noë en fait aussi­tôt sa première adjointe. En 2004, elle devient égale­ment conseillère régio­nale d'Ile-de-France, et sera réélue à cette fonc­tion en 2010.

Toujours déter­mi­née à conqué­rir le 15e arron­dis­se­ment elle se repré­sente aux élec­tions muni­ci­pales de 2008. Elle améliore large­ment son score de 2001 mais échoue malgré tout. Elle conserve néan­moins son siège au Conseil de Paris et sa place de première adjointe. En septembre 2012, elle annonce sa déci­sion de briguer la succes­sion de Bertrand Dela­noë aux muni­ci­pales de mars 2014 à Paris. Elle remporte la victoire face à Natha­lie Kosciusko-Mori­zet le 30 mars 2014, et devient ainsi la première femme Maire de Paris.



Source Gala.fr





