Année scolaire 2021-2022: 121 enseignants en classe ce lundi L'année scolaire 2021-2022 débute ce lundi avec la rentrée de 121.000 enseignants qui vont rejoindre leur lieu de travail à travers tout le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Octobre 2021 à 06:04 | | 0 commentaire(s)|

L'année scolaire démarre ce lundi 11 octobre 2021 avec les enseignants qui seront 121.000, en attendant celle des potaches jeudi prochain.



Si la Covid 19 a impacté et bouleversé le calendrier scolaire depuis l'année dernière. Tant que bien que mal, l'Etat va et veut encore déployer les grands moyens avec l'appui de l'Ucg qui va rendre propres mille (1000) écoles sur les 16.361.



Pour les cartes professionnelles, 107.000 vont être imprimées et le protocole sanitaire contre la Covid19 sera révisé et renforcé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos