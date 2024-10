Année universitaire 2024-2025 : L'Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio prête à 90 % à accueillir les étudiants, ce dimanche

La journée de nettoyage a attiré plusieurs dizaines de personnes, y compris l'adjointe au sous-préfet de Diamniadio, des membres du personnel du CROUS et de nombreux étudiants. L’établissement a été minutieusement nettoyé en collaboration avec les agents des services du cadre de vie. Fama Dieng a souligné l'importance de cette action : "Nous avons désinfecté et nettoyé tous les pavillons. Nous avons saupoudré l'environnement de l'université", a-t-elle indiqué.



Cette journée n’a pas seulement été l'occasion de nettoyer les locaux, mais également de préparer un environnement accueillant pour les étudiants. Selon Mme Dieng, tout est fin prêt à 90 %. L'université a pris des mesures supplémentaires pour s'assurer que tout est en ordre avant la rentrée. "Le restaurant est prêt, le campus social est prêt et les pavillons sont également prêts. Le service médical est à pied d'œuvre. Donc, à 90 %, je pense que nous sommes prêts à accueillir les étudiants", a-t-elle ajouté.



Cette année, l’UAM introduira plusieurs innovations pour enrichir l’expérience étudiante. La directrice du CROUS a annoncé un programme spécial en relation avec le mois d’octobre, dédié à la sensibilisation sur la santé des femmes. Elle a lancé un appel à tous les étudiants en déclarant : "Je pense que nous sommes en octobre, et qui dit octobre, dit octobre rose. Je vais sauter sur l'occasion pour organiser une activité très innovante pour les étudiantes et pour le personnel féminin du CROUS de l'UAM.", a-t-elle déclaré.



Mme Fama Dieng a également insisté sur l’importance de la participation de tous dans ces initiatives : "Nous voulons impliquer nos étudiants, et je les invite à prendre part à ces activités qui visent à sensibiliser et à renforcer la solidarité au sein de notre communauté universitaire", a-t-elle conclu.



