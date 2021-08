Anniversaire de Tange Tandian: Waly Seck, Balla Gaye, Baba Maal et cie, se bousculent pour les messages

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Août 2021 à 16:37 | | 0 commentaire(s)|

Le Mister People le plus prisé célèbre son anniversaire ce vendredi 27 août 2021. Pour ne pas le nommer, Tange Tandian a, dans une vidéo, reçu les souhaits des plus grandes célébrités du pays, tant du côté du show-biz et du sport, particulièrement la lutte. De Waly Seck, Baba Maal, en passant par Balla Gaye 2, Gouye Gui, entre autres, Titi, l'animateur n'a pas eu de mots, tant les messages étaient chaleureux.