Annonce de Macky Sall: Les Ministres surpris, tristes et malheureux… Gouvernement : Une dissolution qui commence à faire des malheureux.



Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Octobre 2020 à 04:22 | | 0 commentaire(s)|

Pour plusieurs ministres, c’est la terre qui en train de s’écrouler sous leurs pieds. Le président de la République Macky Sall a enfin pris la décision de dissoudre le gouvernement, en même temps qu’il a pris la décision qui l’accompagne en la circonstance, en mettant fin aux fonctions du ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République ainsi que celles du ministre, secrétaire général de la du gouvernement.



A présent que le président de la République Macky Sall vient de signer le décret qui dissout le gouvernement, voilà qui confirme tout. Plusieurs ministres de ce gouvernement dissous qui prenaient à la légère, les multiples alertes, se trouvent surpris. Ils n’y croyaient pas du tout, en mettant en doute nos informations, d’autant que pensaient-ils, on est en pleine session budgétaire au Sénégal. C’est ignorer grandement toute la déception qu’éprouve en ce moment le Chef de l’Etat Macky Sall à l’endroit de certains de ses ministres.



Des ministres incompétents qui traînent à appliquer ou à ignorer les directives données par le Chef de l’Etat, mais surtout qui méprisent le peuple en traînant des casseroles depuis leurs nominations. Des têtes vont tomber. Comme le disait l’autre, « le sang va gicler ». Et, « en attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés d’expédier les affaires courantes ».



Les ministres et secrétaires d’Etat en partance du gouvernement sont nombreux. Le remaniement sera en profondeur. Et personne ne peut en vouloir au Chef de l’Etat Macky Sall de procéder ainsi. Tout est devenu urgence au Sénégal. Tous ceux qui font traîner la locomotive, vont devoir être débarqués. Le président de la République Macky Sall sait qu’il est pris par le temps. Aucune erreur ne peut lui être pardonnée. D’autant, en face de lui, il a des adversaires qui ne lui pardonnent le moindre faux- pas.



En prenant la décision de dissoudre le gouvernement, Macky Sall trône seul comme Président et Chef du gouvernement. Aux ministres actuels dont certains sont devenus malheureux, de se charger de gérer les affaires dites courantes.











Xibaaru

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos