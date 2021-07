Annoncé malade: Le procureur Serigne Bassirou Guéye dément et précise...

Le Procureur de Dakar a réagi suite aux rumeurs le donnant pour malade et limogé. Il soutient qu’il est bien portant et reste toujours, à son poste.



« Je suis là Dieu merci. Je n’étais pas malade, j’étais là. Et je suis le procureur de Dakar au moment où je vous parle”, a déclaré Serigne Bassirou Gueye sur les ondes de la RFM.



Serigne Bassirou Guèye prenait part à une cérémonie d’hommage de ses camarades de promotion de Thilmakha Mbakhol, sa localité d’origine. Il y était pours ses diverses actions à l’endroit des populations, notamment la réhabilitation de l’école de Thilmakha